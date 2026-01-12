Juve Cremonese 5-0 LIVE | due minuti di recupero

Segui in tempo reale la partita tra Juventus e Cremonese, valida per la 20ª giornata di Serie A 2025/26. Offriamo sintesi, moviola, tabellino e risultato aggiornato. Restate con noi per tutte le principali novità e dettagli sulla cronaca di questa sfida.

di Andrea Bargione Juve Cremonese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 20ª giornata di Serie A 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare la sua striscia di risultati utili consecutivi per la scalata verso la zona Champions. Bianconeri – reduci dal 3-0 sul campo del Sassuolo – che ospitano la Cremonese allo Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Cremonese 5-0: sintesi e moviola. 2? minuti di recupero 88? ANCORA DAVID! – L'attaccante bianconero perde un'altra occasione enorme per la doppia gioia personale. Niente da fare per l'ex Lille, respinge Audero.

Uno-due terrificante della Juventus con la Cremonese #JuveCremonese #Bremer- #David in 3' - FOTO x.com

#Spalletti ha diramato l'elenco dei convocati per #JuveCremonese. Nessuna particolare sorpresa. Presente #Kelly che ha smaltito il problema fisico. Ancora ai box #Conceicao. La notizia completa al primo commento - facebook.com facebook

