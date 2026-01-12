Juve Cremonese 5-0 LIVE | ancora McKennie! Pokerissimo dei bianconeri

Segui con noi la cronaca della partita tra Juventus e Cremonese, valida per la 20ª giornata di Serie A 2025/26. In questa occasione, i bianconeri hanno dominato l'incontro, con un risultato finale di 5-0 e una prestazione di rilievo di McKennie, autore di una doppietta. Di seguito, troverai sintesi, moviola, tabellino e aggiornamenti sul match in tempo reale.

di Andrea Bargione Juve Cremonese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 20ª giornata di Serie A 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare la sua striscia di risultati utili consecutivi per la scalata verso la zona Champions. Bianconeri – reduci dal 3-0 sul campo del Sassuolo – che ospitano la Cremonese allo Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Cremonese 5-0: sintesi e moviola. 72? DI GREGORIO DICE NO! – I bianconeri non vogliono subire il gol degli ospiti, ci prova Grassi ma Di Gregorio dice no! 70? DOPPIO CAMBIO JUVE – Fuori Bremer e Locatelli, dentro Koopmeiners e Adzic. Juventus-Cremonese LIVE; Tutte le notizie sul calcio in; Pronostico Juventus-Cremonese quote 20ª giornata Serie A; Serie A: Juventus-Cremonese in campo lunedì alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni. Juventus-Cremonese 5-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Bremer, David, Yildiz e McKennie - Cremonese di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita

Uno-due terrificante della Juventus con la Cremonese #JuveCremonese #Bremer- #David in 3' - FOTO x.com

#Spalletti ha diramato l'elenco dei convocati per #JuveCremonese. Nessuna particolare sorpresa. Presente #Kelly che ha smaltito il problema fisico. Ancora ai box #Conceicao. La notizia completa al primo commento - facebook.com facebook

