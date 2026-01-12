Juve Cremonese 3-0 LIVE | ancora Yildiz pericoloso devia in corner Audero

Segui live la partita tra Juventus e Cremonese, valida per la 20ª giornata di Serie A 2025/26. In questa occasione, Yildiz si rende ancora pericoloso, mentre Audero devia un tiro in corner. Di seguito troverai sintesi, moviola, tabellino e aggiornamenti sul risultato e sulla cronaca dell'incontro.

di Andrea Bargione Juve Cremonese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 20ª giornata di Serie A 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare la sua striscia di risultati utili consecutivi per la scalata verso la zona Champions. Bianconeri – reduci dal 3-0 sul campo del Sassuolo – che ospitano la Cremonese allo Stadium. Juve Cremonese 3-0: sintesi e moviola. 5? di recupero 42? SPINGE LA JUVE – I bianconeri continuano a spingere alla ricerca del gol del 4-0: Yildiz pericoloso, ma tutto il fronte offensivo si muove bene.

I pullman di Juve e Cremonese sono allo Stadium FOTO e VIDEO del pre partita #JuveCremonese x.com

#Spalletti ha diramato l'elenco dei convocati per #JuveCremonese. Nessuna particolare sorpresa. Presente #Kelly che ha smaltito il problema fisico. Ancora ai box #Conceicao. La notizia completa al primo commento - facebook.com facebook

