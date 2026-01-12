Juve Cremonese 2-0 LIVE | raddoppia David!!

Segui la diretta di Juve Cremonese, partita valida per la 20ª giornata di Serie A 2025/26. Qui troverai sintesi, moviola, tabellino, risultato e aggiornamenti in tempo reale. La cronaca offre un quadro completo dell'incontro, con particolare attenzione alle azioni salienti e alle decisioni arbitrali, fornendo un resoconto accurato e obiettivo di una delle sfide di campionato.

di Andrea Bargione Juve Cremonese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 20ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare la sua striscia di risultati utili consecutivi per la scalata verso la zona Champions. Bianconeri – reduci dal 3-0 sul campo del Sassuolo – che ospitano la Cremonese allo Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Cremonese 2-0: sintesi e moviola. 12? GOL DELLA JUVENTUS! – Bianconeri in vantaggio grazie alla rete fortunata di Bremer 9? RISCHIA LA JUVE – La Cremonese si affaccia in avanti e mette in difficoltà la retroguardia bianconera: su retro pasaggio di Cambiaso, Zerbin tocca da due passi ma è bravo Di Gregorio a intercettare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

