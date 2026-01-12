Juve centrocampo non prioritario | si aspetta l’occasione

La Juventus ha rivisto le proprie priorità di mercato, rinviando l'acquisto di un centrocampista a gennaio. La società preferisce attendere l'occasione giusta, privilegiando altre aree del reparto. Questa scelta riflette una strategia di attesa, con l'obiettivo di valutare al meglio le opportunità future e ottimizzare gli investimenti. La situazione rimane in evoluzione, mentre i tifosi e gli addetti ai lavori seguono con attenzione gli sviluppi.

Cambio di strategia a Torino. La Juventus non considera più prioritario l'ingresso di un centrocampista in questo gennaio e prende tempo. Il motivo è chiaro: i profili disponibili non convincono fino in fondo. Guido Rodríguez resta monitorato, ma senza affondi. La dirigenza valuta di attendere gli ultimi giorni per cogliere un'eventuale occasione, evitando operazioni forzate. Il nome che mette tutti d'accordo è Pierre-Emile Højbjerg, oggi al Olympique de Marseille. Ma qui il muro è alto: i francesi non aprono a una cessione a stagione in corso. Da qui la scelta di congelare il dossier. A pesare anche il campo: il rendimento recente di Weston McKennie e Fabio Miretti ha spinto Luciano Spalletti a rimandare decisioni drastiche.

