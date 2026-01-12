Juan Jesus cercato da club stranieri | il futuro del brasiliano

Juan Jesus, difensore brasiliano, è al centro di interesse da parte di club stranieri. La sua recente prestazione, anche sotto la guida di Antonio Conte, ha dimostrato solidità e affidabilità. La sua versatilità e esperienza lo rendono un elemento prezioso nel panorama internazionale, alimentando discussioni sul suo futuro professionale. La partita contro l’Inter ha evidenziato le sue qualità, rafforzando le possibilità di un trasferimento all’estero.

La scelta di Antonio Conte di schierare Juan Jesus anche contro l'Inter ha pagato ancora. Il brasiliano ha fornito un'ottima prestazione mettendo in seria difficoltà Marcus Thuram e gli azzurri sono riusciti a strappare un pareggio rimontando per ben due volte il vantaggio della capolista. Juan Jesus era diffidato e per questo motivo Antonio Conte .

