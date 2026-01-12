JOVAYORK Jovanotti racconta New York su Sky e NOW

JOVAYORK Jovanotti presenta un documentario su Sky e NOW che approfondisce il suo rapporto con New York. Attraverso immagini e narrazioni, Lorenzo ripercorre le suggestioni di una città che ha influenzato la sua musica e il suo disco Niuiorcherubini. Un viaggio tra strada, musica e creatività, offrendo uno sguardo autentico e riflessivo su un luogo che ha segnato la sua carriera.

Il documentario segue Lorenzo nella città che ha ispirato le sue canzoni e il disco Niuiorcherubini, tra musica, strada e creatività in presa diretta.. Jovanotti ci porta a New York, città che da sempre occupa un posto speciale nel suo cuore e che ha ispirato alcune delle sue canzoni più amate, in uno speciale unico alla scoperta dell’anima musicale della metropoli che non dorme mai, raccontando il legame profondo che lo unisce a questo luogo magico e svelando il “making of” del suo ultimo album NIUIORCHERUBINI, nato in soli sei giorni di creatività travolgente. Il documentario JOVAYORK – La musica dell’anima sarà in prima visione su Sky Uno e Sky Documentaries il 12 gennaio alle 21. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - JOVAYORK Jovanotti racconta New York su Sky e NOW Leggi anche: Jovanotti, su Sky arriva il documentario JovaYork Leggi anche: Jovanotti a New York (e dietro le quinte del nuovo album) nello speciale in onda il 12 gennaio su SKY La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. JOVANOTTI racconta New York: JOVAYORK il documentario evento su Sky; Speciale JovaYork, La musica dell'anima il 12 gennaio su Sky; Jovanotti racconta la nascita di Niuiorcherubini nel documentario Jovayork su Sky Arte; Jovayork, Jovanotti torna a NewYork per Niuiorcherubini: dove vedere e quando esce il documentario sull'album nato in sei giorni.... Come è nato il nuovo album di Jovanotti: il racconto incredibile di sei giorni a New York per NIUIORCHERUBINI - Cosa è successo davvero tra Brooklyn, il Bronx e lo studio lo racconta ... alfemminile.com

JOVANOTTI racconta New York: JOVAYORK il documentario evento su Sky - Jovanotti torna a New York con JOVAYORK – La musica dell’anima, il documentario evento che racconta il legame profondo tra l’artista e la città che ha segnato la sua formazione. newsic.it

Jovanotti a New York: il ritorno musicale con “JOVAYORK – La musica dell’anima” - Jovanotti torna nella sua New York per raccontare la nascita del nuovo album “NiuiorchERUBINI (Brooklyn Studio)” in uno speciale televisivo che promette di essere un viaggio sonoro e visivo nel cuore ... megamodo.com

«La musica non ferma le guerre, ma accende il cuore». Domani sera su Sky e in streaming su NOW arriva “Jovayork – La musica dell’anima”, un documentario che segue Jovanotti per le strade di New York, città che ha lasciato un segno profondo nella sua vit - facebook.com facebook

#Jovanotti torna a New York con “Jovayork – La musica dell’anima”: uno speciale che racconta il legame con la città che ha ispirato Niuiorcherubini, nato in sei giorni di creatività pura. In prima visione domani alle 21.15 su #SkyUno e #SkyDocumentaries, poi x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.