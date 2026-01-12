Jonathan Lethem il cantore di Brooklyn

Jonathan Lethem, autore statunitense noto per le sue opere ambientate a Brooklyn, rappresenta una voce distintiva della narrativa contemporanea. Nato nel quartiere ebraico di Brooklyn, Lethem ha saputo catturare l’atmosfera e le sfumature di questa comunità nei suoi romanzi e racconti. La sua scrittura riflette un profondo legame con il quartiere, contribuendo a consolidare il ruolo di Brooklyn come fonte di ispirazione letteraria.

Non esistono scrittori maggiormente identificabili con Brooklyn di Paul Auster e Jonathan Lethem, ma se il primo era originario del New Jersey, il secondo è nato nel quartiere e ci.

