John Oyebode | Voglio portare il tennistavolo nella mappa dello sport italiano Obiettivo medaglia ai Giochi del Mediterraneo

John Oyebode, ospite di OA Focus su YouTube, ha condiviso il suo impegno nel promuovere il tennistavolo in Italia. Con l’obiettivo di portare questo sport ai livelli internazionali, mira a ottenere una medaglia ai prossimi Giochi del Mediterraneo. La sua presenza nel panorama sportivo italiano rappresenta un passo importante per valorizzare questa disciplina e ampliarne la visibilità.

John Oyebode è stato l’ospite della trasmissione OA Focus, condotta da Alice Liverani ed in onda su Youtube sul canale di OA Sport. Il nativo di New York, cresciuto ad Assemini, si è laureato nel 2025 campione italiano di tennistavolo nel singolo maschile, nel doppio maschile e nel doppio misto. Nell’intervista l’azzurro analizza la sua carriera, dalle prime convocazioni fino ai successi più importanti. I risultati del 2025: “È stato un anno molto lungo per me e molto positivo. Essendo una persona molto ambiziosa so bene che questo è solo il 50% di quello che posso fare nella mia carriera. Mi ha regalato tante soddisfazioni soprattutto in Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

