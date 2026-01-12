Jodie Foster ci insegna ad accettare i propri errori

Jodie Foster ci mostra l’importanza di accettare i propri errori e di imparare da essi. Sabato, invece di andare a vedere Norimberga come pianificato, ho deciso di scegliere un film sconosciuto, poiché i biglietti erano esauriti. Questa esperienza sottolinea come le deviazioni possano offrire nuove opportunità e insegnamenti, ricordandoci di essere aperti alle sorprese e di accogliere con calma i cambiamenti inaspettati.

Sabato sono andata al cinema, convinta di vedere Norimberga, ma non trovando i biglietti, ho optato per un altro film, di cui non avevo mai sentito parlare. È stata però, una bella scoperta, e quindi sono qui per consigliarvelo. Vita Privata è un film che gioca abilmente con le aspettative dello spettatore. Si presenta come un thriller psicologico, ma ben presto rivela la sua vera natura: una riflessione lucida, ironica e profondamente umana sul senso di colpa e sull’incapacità di accettare il fallimento.   Jodie Foster è la protagonista assoluta, nei panni di una psichiatra brillante ma emotivamente distratta, troppo concentrata su sé stessa, che perde una paziente suicida. 🔗 Leggi su 361magazine.com

