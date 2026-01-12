Jodie Foster ci mostra l’importanza di accettare i propri errori e di imparare da essi. Sabato, invece di andare a vedere Norimberga come pianificato, ho deciso di scegliere un film sconosciuto, poiché i biglietti erano esauriti. Questa esperienza sottolinea come le deviazioni possano offrire nuove opportunità e insegnamenti, ricordandoci di essere aperti alle sorprese e di accogliere con calma i cambiamenti inaspettati.

Sabato sono andata al cinema, convinta di vedere Norimberga, ma non trovando i biglietti, ho optato per un altro film, di cui non avevo mai sentito parlare. È stata però, una bella scoperta, e quindi sono qui per consigliarvelo. Vita Privata è un film che gioca abilmente con le aspettative dello spettatore. Si presenta come un thriller psicologico, ma ben presto rivela la sua vera natura: una riflessione lucida, ironica e profondamente umana sul senso di colpa e sull’incapacità di accettare il fallimento. Jodie Foster è la protagonista assoluta, nei panni di una psichiatra brillante ma emotivamente distratta, troppo concentrata su sé stessa, che perde una paziente suicida. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Jodie Foster ci insegna ad accettare i propri errori

Domani, lunedì 12 gennaio alle ore 21, al Cinema Massarenti, riprende la rassegna cinematografica con "Vita privata", un film raffinato e sorprendente che intreccia suspense e ironia, con una straordinaria Jodie Foster, affiancata da Daniel Auteuil e da un c - facebook.com facebook

“Vita privata”, un giallo che sconfina nella psicologia Regista la francese Rebecca Zlotowski. Protagonista la celebre Jodie Foster, carriera impreziosita da due Premi Oscar. Film vigoroso in cui l’attrice interpreta una famosa psichiatra x.com