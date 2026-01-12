Durante i Golden Globes 2026, Jennifer Lawrence ha attirato l'attenzione con un look audace e senza troppi fronzoli. Anche se non ha portato a casa il premio per Die My Love, la sua scelta di stile ha fatto discutere. Un abito che ha lasciato poche interpretazioni, confermando la sua volontà di esprimersi con eleganza e semplicità sul red carpet.

Non avrà conquistato la statuetta per Die My Love, ma l'attrice ha trionfato nella gara del look mostrandosi sul red carpet con un abito che lasciava poco spazio all'immaginazione. Jennifer Lawrence ha lasciato tutti a bocca aperta ai Golden Globes 2026. L'attrice 35enne, candidata come miglior interprete drammatica per Die My Love, si è presentata sul red carpet di Los Angeles sfoggiando il look più sexy della serata. Lawrence ha stupito con un abito lungo trasparente, creato su misura da Givenchy, con scollature laterali e ricami floreali posizionati strategicamente, che ricordava il famoso abito Givenchy nude indossato da Beyoncé al Met Gala del 2015. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it

Jennifer Lawrence shock: il suo nude look ai Golden Globes 2026 fa girare la testa.

