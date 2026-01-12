Jannik Sinner il coach Vagnozzi fuori dal Million Dollar 1 Point Slam | clamoroso
Jannik Sinner e Simone Vagnozzi sono stati protagonisti di recenti eventi nel mondo del tennis. Vagnozzi, il coach di Sinner, ha partecipato al Million Dollar 1 Point Slam, un torneo che offre ai partecipanti l’opportunità di competere in singoli punti con l’obiettivo di vincere un premio di un milione di dollari australiani. Tuttavia, la sua avventura si è conclusa prima di quanto sperato.
Ha tentato la fortuna ma non è andata nel migliore dei modi. Simone Vagnozzi è finito fuori dal Million Dollar 1 Point Slam, il torneo che permette a dilettanti e professionisti di giocare match da un solo punto nel tentativo di portare a casa il super premio da un milione di dollari australiani. Il coach di Jannik Sinner si è cimentato nelle qualificazioni e, dopo aver passato il primo turno contro Luke Savile, si è arreso nella successiva sfida contro Calum Puttergill. Per lui è dunque svanita la possibilità di sfidare l'allievo Sinner nella competizione che si sta svolgendo prima degli Australian Open a Melbourne. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
