Italia tre ragazzine travolte appena scese dall’autobus dopo la scuola È dramma

Tre ragazze sono state investite subito dopo essere scese dall’autobus, nel primo pomeriggio di oggi. L’incidente è avvenuto in una zona frequentata da studenti, provocando grande preoccupazione tra familiari e residenti. Le autorità stanno intervenendo per accertare le cause e garantire supporto alle vittime. La comunità si stringe intorno alle famiglie coinvolte in questo tragico episodio.

Il sole d'inverno filtrava appena tra le nubi mentre il rombo familiare del motore si allontanava, lasciando nell'aria l'odore acre dei gas di scarico e il suono di alcune risate adolescenti. Erano tre amiche, unite dalla spensieratezza di chi ha appena concluso una mattinata di verifiche e compiti in classe, intente a scambiarsi confidenze mentre i loro passi risuonavano decisi lungo il percorso verso casa. Quella sensazione di libertà che segue la fine delle lezioni è stata però spezzata in un istante da un rumore stridente, un sussulto metallico che ha trasformato la quiete della provincia in un teatro di paura.

