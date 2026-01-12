Istituto Midossi di Civita Castellana calcinacci e infiltrazioni all' artistico | Situazione grave | FOTO

L’Istituto Midossi di Civita Castellana presenta da tempo criticità strutturali, tra cui calcinacci e infiltrazioni, che compromettono la sicurezza e le condizioni di studio. La situazione, definita grave dalle autorità, richiede interventi tempestivi per garantire ambienti scolastici salubri e sicuri per studenti e personale.

"Da tempo la sede del liceo artistico di Civita Castellana Midossi presenta gravi criticità strutturali che mettono a rischio la sicurezza, la salute e il diritto allo studio di studenti e studentesse". La nota del sindacato Rete degli studenti medi che sottolinea come "in diverse aule, durante.

