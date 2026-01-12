Israele Idf | Violenza coloni contro palestinesi in Cisgiordania aumentata del 25% nel 2025

Nel 2025, il numero di episodi di violenza commessi da coloni israeliani contro i palestinesi in Cisgiordania è aumentato del 25%, secondo l'IDF. Dal 7 ottobre 2023, si registra un incremento costante di crimini nazionalisti, evidenziando un peggioramento della situazione di tensione nella regione. Questi dati riflettono la crescente intensità delle tensioni tra le parti e l'importanza di monitorare gli sviluppi sul territorio.

(Adnkronos) – Il numero di episodi di "crimini nazionalisti commessi da ebrei" contro i palestinesi in Cisgiordania è aumentato costantemente e bruscamente dal 7 ottobre 2023, con un totale di 1.720 episodi di questo tipo registrati in quel periodo, secondo i dati della difesa israeliana. Lo rendono noto le Idf, citate da Haaretz, secondo cui .

Aumento della violenza in Cisgiordania: dati delle Forze di difesa israeliane - Esplora l'aumento della violenza in Cisgiordania e l'inefficacia delle autorità israeliane nel gestire la situazione. notizie.it

Cisgiordania: i coloni assaltano un villaggio, 5 palestinesi arrestati e uno ferito - Il presidente Usa, Donald Trump, invece, ha fatto pressione sul premier israeliano Netanyahu perché cambi politica sulla Cisgiordania ... ilsole24ore.com

