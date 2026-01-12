Ispirata a una storia vera La Preside debutta oggi su Rai 1 con Luisa Ranieri protagonista Trama cast curiosità
Una storia di coraggio ordinario, quello di chi fa semplicemente il proprio lavoro fino in fondo. È la storia di una dirigente scolastica determinata, interpretata da Luisa Ranieri, capace di andare porta a porta con un megafono pur di riportare i ragazzi in classe. È la storia che racconta La Preside, nuova fiction di Rai 1 al via oggi, lunedì 12 gennaio, in prima serata a partire dalle 21.30, con la prima di quattro puntate. Tutte saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay. Dove, già da sabato scorso sono disponibili i primi due episodi, ovvero la prima puntata. In totale La Preside ha otto episodi: ogni lunedì in prima serata ne vanno in onda due. 🔗 Leggi su Amica.it
