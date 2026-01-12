Isola del Liri presentato il progetto di valorizzazione del Monumento naturale di Tremoletto

Oggi ad Isola del Liri è stato annunciato il progetto di valorizzazione del Monumento naturale di Tremoletto, insieme alla realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale nell’area dell’invaso. L’iniziativa, presentata durante una conferenza stampa, mira a promuovere la tutela e l’accessibilità del sito, offrendo nuove opportunità di fruizione per residenti e visitatori.

È stato presentato nella mattinata odierna, nel corso di una partecipata conferenza stampa, il progetto di valorizzazione del Monumento naturale di Tremoletto e la realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale nell'area dell'invaso a Isola del Liri.Grande partecipazione e presenze.

