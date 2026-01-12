Isee 2026 | calcolo per i capoluoghi delle città metropolitane e franchigie casa

L'Isee 2026 prevede nuove modalità di calcolo, con particolare attenzione ai residenti nei capoluoghi delle Città Metropolitane. La legge di Bilancio introduce infatti una distinzione specifica per queste aree, influenzando la determinazione dell'indicatore. Questo aggiornamento riguarda sia le città metropolitane che le franchigie casa, modificando i parametri di valutazione e le eventuali soglie di accesso alle prestazioni sociali.

La nuova legge di Bilancio introduce una distinzione fondamentale per chi risieda nei grandi centri urbani, ovvero nei capoluoghi delle Città Metropolitane, ai fini della determinazione dell’ Isee 2026. Infatti la Manovra, riconoscendo il maggior peso economico del patrimonio immobiliare di queste aree, stabilisce che per i nuclei familiari residenti la quota di valore della prima casa, esclusa dal calcolo del patrimonio, salga a 120 mila euro. La misura è stata pensata per bilanciare il valore di mercato spesso elevato degli immobili nelle metropoli, garantendo che il possesso di una prima casa non diventi un ostacolo insormontabile per l’accesso ai sostegni al reddito. 🔗 Leggi su Lettera43.it

