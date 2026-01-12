Iscrizioni scuola 2026 27 al via dalle 8 del 13 gennaio | come inviare e gestire le domande VIDEO GUIDA Ministero

Da domani, 13 gennaio, alle 8:00, sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027. Le famiglie potranno inviare le domande online fino alle 20:00 del 14 febbraio, seguendo la procedura indicata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ecco una video guida per aiutarti a gestire tutto facilmente e in modo corretto.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.