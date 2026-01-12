Iscrizioni scuola 2026-2027 si parte il 13 gennaio | cosa sapere per elementari medie e superiori

Dal 13 gennaio si aprono le iscrizioni per l’anno scolastico 2026-2027, riguardanti le scuole elementari, medie e superiori. È importante conoscere le scadenze e le modalità di iscrizione per garantire una corretta preparazione. In questa guida, troverete le informazioni essenziali per affrontare con serenità il processo di iscrizione e le eventuali novità da considerare per le diverse fasce di scuola.

Al via dal 13 gennaio le iscrizioni al primo anno di scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2026-2027. Le famiglie avranno tempo fino al 14 febbraio 2026 per presentare la domanda. Anche quest’anno si fa tutto online sulla piattaforma ministeriale Unica, il portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito che centralizza tutte le operazioni di iscrizione. La procedura online semplifica molti passaggi, ma richiede attenzione nella scelta delle scuole e nella compilazione dei dati. Quindi, senza stress, è meglio avere tutti i documenti e le informazioni a portata di mano. 🔗 Leggi su Panorama.it

