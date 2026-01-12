Iscrizioni alle scuole dell’infanzia al via le domande online

Sono aperte le iscrizioni online alle scuole dell’infanzia comunali e statali per l’anno scolastico 2026/2027. Le domande possono essere presentate fino al 14 febbraio. Questa procedura permette ai genitori di iscrivere i propri figli in modo semplice e rapido, rispettando le scadenze stabilite dalle autorità scolastiche. È importante verificare i requisiti e le modalità di presentazione per assicurarsi di completare correttamente la domanda.

Fino al 14 febbraio, si possono iscrivere bambini e bambine alle scuole d’infanzia comunali e statali per l’anno scolastico 20262027. Saranno aperte dalle ore 8 del 13 gennaio, alle ore 24 del 14 febbraio, così come le domande di trasferimento ad altra scuola.Registrati alla sezione Dossier. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

