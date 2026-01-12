Iscrizioni alle scuole dell’infanzia al via le domande online

Sono aperte le iscrizioni online alle scuole dell’infanzia comunali e statali per l’anno scolastico 2026/2027. Le domande possono essere presentate fino al 14 febbraio. Questa procedura permette ai genitori di iscrivere i propri figli in modo semplice e rapido, rispettando le scadenze stabilite dalle autorità scolastiche. È importante verificare i requisiti e le modalità di presentazione per assicurarsi di completare correttamente la domanda.

Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno

Partono martedì, alle 8, le iscrizioni per tutte le classi iniziali delle scuole primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali. Le famiglie avranno tempo fino alle 20 del 14 febbraio per effettuarle online tramite la piattaforma Unica del Mi - facebook.com facebook

Inizio iscrizioni alle scuole dell’infanzia di Torino Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia Comunali, Statali e Convenzionate per l’a.s. 2026/2027. Info e modalità: comune.torino.it/servizi/iscriz… x.com

