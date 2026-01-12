Iranopposizioni | oltre 2000 le vittime
Le strade dell'Iran sono state segnate da un grave tributo di vittime, con oltre 2.000 persone uccise durante le recenti proteste. La opposizione e la Fondazione Narges Mohammadi hanno denunciato questa drammatica realtà, evidenziando la durezza del conflitto e le conseguenze sul tessuto sociale del paese. Un quadro che sottolinea la complessità e la gravità della situazione politica e umana in Iran.
0.50 Le strade iraniane sono teatro di un dramma umano: l'opposizione e la Fondazione Narges Mohammadi denunciano oltre 2.000 morti nelle ultime 48 ore,al 16mo giorno di una rivolta contro il regime con corpi ammassati negli ospedali e migliaia di arresti,quasi 11IRAN Trump, dalla Casa Bianca,dà manforte ai manifestanti su Truth: "Pronti ad aiutarli nella lotta per la libertà" e valuta interventi.Non si fa attendere la replica del presidente del Parlamento Qalibaf:"Un attacco?Israele e basi Usa diventeranno obiettivi legittimi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
