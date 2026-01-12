Iranopposizioni | oltre 2000 le vittime

Le strade dell'Iran sono state segnate da un grave tributo di vittime, con oltre 2.000 persone uccise durante le recenti proteste. La opposizione e la Fondazione Narges Mohammadi hanno denunciato questa drammatica realtà, evidenziando la durezza del conflitto e le conseguenze sul tessuto sociale del paese. Un quadro che sottolinea la complessità e la gravità della situazione politica e umana in Iran.

