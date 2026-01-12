Iran tenore Teatro Scala | Europa e Italia richiamino gli ambasciatori

Un tenore del Teatro alla Scala invita Europa e Italia a richiamare gli ambasciatori da Teheran e a espellere i rappresentanti politici iraniani. La richiesta si inserisce in un contesto di tensione diplomatica, sottolineando l’importanza di rispondere alle recenti criticità con misure concrete e coordinate. La situazione evidenzia la necessità di un dialogo equilibrato e di azioni condivise per tutelare i principi di libertà e rispetto internazionale.

(LaPresse) “Al governo italiano e all’Europa chiediamo l’espulsione di tutti i rappresentanti politici iraniani e che vengano richiamati gli ambasciatori da Teheran. Trump? Il popolo iraniano non vede l’ora di ricevere un aiuto esterno, questa è la stessa situazione della Seconda Guerra Mondiale, dove gli Stati Uniti sono venuti a liberare l’Italia dal fascismo. Noi abbiamo il fascismo da 47 anni e non vediamo l’ora di essere liberati”. Lo ha detto il tenore iraniano del Teatro alla Scala, Ramtin Ghazavi, a margine del presidio in solidarietà delle proteste contro il regime degli Ayatollah, organizzato dalle parlamentari e dalle consigliere regionali di Fratelli d’Italia a Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

