Iran proteste represse nel sangue Trump valuta l’attacco
Le recenti proteste in Iran hanno portato a una difficile repressione, con un alto numero di vittime. La situazione nel paese rimane tesa, mentre gli Stati Uniti, guidati dall'ex presidente Donald Trump, considerano diverse opzioni, inclusa una possibile azione militare contro il regime di Teheran. La crisi internazionale si intensifica, suscitando preoccupazioni a livello globale.
(Adnkronos) – Centinaia di morti in Iran, dove le proteste di piazza vengono represse nel sangue. Donald Trump valuta una serie di opzioni militari con la possibilità di colpire il regime di Teheran. Dopo l'ennesima giornata di violenza, le vittime in totale sarebbero oltre 500 dall'inizio delle manifestazioni. Secondo l'ong statunitense Human Rights Activists News . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Iran: bagno di sangue nelle piazze. Trump valuta l’attacco. Teheran ribatte: “Pronti a reagire anche contro Israele”
Leggi anche: Cosa succede in Ecuador perché le proteste delle comunità indigene sono state represse nel sangue
Iran, continuano le proteste represse nel sangue; Iran, Trump valuta l'attacco. Le opzioni Usa, perché domani è il giorno chiave; Iran, proteste represse nel sangue: 6 morti. Trump: «Pronti a intervenire». Teheran: «Pensi ai suoi soldati»; Iran, spari sulla folla per sedare le proteste: si parla di 65 vittime. Khamenei: Sabotatori.
Iran, proteste represse nel sangue. Trump valuta l'attacco - Domani giornata chiave a Washington, il presidente americano discute le opzioni ... adnkronos.com
Sangue sulle proteste in Iran. 'Sparatorie di massa, almeno 2 mila morti' - Manifestazioni a Teheran contro la Repubblica islamica, Internet bloccato da più di 70 ore (ANSA) ... ansa.it
Sangue sulle proteste in Iran. 'Sparatorie di massa, almeno 2 mila morti'. Trump valuta l'attacco - Manifestazioni a Teheran contro la Repubblica islamica, Internet bloccato da più di 70 ore (ANSA) ... ansa.it
#NEWS - "In #Iran sparatorie di massa contro le proteste, almeno 2mila morti": lo denuncia la fondazione del premio #Nobel per la pace #NargesMohammadi. Migliaia di arresti, oltre 10mila. #Trump valuta l'attacco. Manifestazioni a #Teheran contro la Repu x.com
Tg3. . Dopo due settimane di proteste che stanno mettendo a ferro e fuoco l'Iran, il Presidente Pezeshkian va alla televisione pubblica per farsi intervistare e lanciare un messaggio chiaro ai giovani che continuano ad andare in piazza: "Non permetteremo ai ri facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.