Iran proteste continuano | Trump | Teheran vuole negoziare ma azioni forti Centinaia di morti e migliaia di arresti news in diretta
Le proteste in Iran proseguono con intensità, con un bilancio di oltre 500 morti e migliaia di arresti, secondo le ONG. Mentre Trump afferma che Teheran sarebbe disposta a negoziare, le azioni delle autorità rimangono ferme. Questa situazione rimane al centro dell’attenzione internazionale, con aggiornamenti in tempo reale sulle dinamiche nel paese.
Le ultime notizie in diretta sulle proteste scoppiate in Iran: secondo le Ong sarebbero più di 500 i morti e migliaia di arrestati. Blackout internet in corso da oltre 80 ore nel Paese. Donald Trump: "I leader iraniani hanno chiamato. Vogliono negoziare, una riunione è in corso di preparazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Iran, continuano le proteste contro il governo: almeno 45 morti. Trump: «Pronti a colpire duramente»; Procuratore Iran: 'Tutti i manifestanti rischiano la pena di morte'; Iran: morti e feriti in proteste, regime evoca pena capitale. Trump: Usa pronti ad aiutare; In Iran continuano le proteste.
Iran, ong: “Oltre 500 morti nelle proteste”. Trump: “Teheran vuole negoziare, si sta organizzando un incontro” - Il blocco di Internet a livello nazionale in Iran dura ormai da più di 84 ore, mentre continuano le proteste contro il regime scoppiate il 28 dicembre. ilfattoquotidiano.it
Tra le oltre 192 vittime citate dalle Ong nelle proteste in Iran è stata identificata Rubina Aminian, 23 anni, studentessa di design tessile e di moda allo Shariati College di Teheran. Lo riporta l’ong Iran Human Rights, riferendo di aver avuto dettagli sull’uccisione - facebook.com facebook
In Iran le proteste contro il regime e la gestione della politica economica dilagano anche nelle moschee del Paese: nelle immagini l'attacco a quella di Abuzar a Teheran. Alcuni manifestanti entrano nel luogo di culto armati di spranghe e bastoni. La moschea x.com
