L’Iran attraversa un momento di tensione politica, con possibili sviluppi che potrebbero influenzare la stabilità della Repubblica islamica. Nel frattempo, le dinamiche internazionali e le strategie degli Stati Uniti continuano a giocare un ruolo chiave negli equilibri regionali. Analizzare questi eventi aiuta a comprendere meglio le sfide geopolitiche che coinvolgono il Medio Oriente e le ripercussioni a livello globale.

Donald Trump rischia di farsi dare del “Taco” un’altra volta: glielo imputarono per la sua politica commerciale, quando in primavera sparava dazi con percentuali da empireo per poi rinculare non appena i mercati ribollivano. “Taco” non c’entra niente con la tortilla messicana, ma sta per “Trump always chickens out”, frase idiomatica che significa “se la fa sotto”. Adesso potrebbe fare il Taco anche in politica estera: il presidente ha rilasciato diverse dichiarazioni su un possibile intervento statunitense in Iran per impedire al regime di massacrare il suo popolo, ma per gran parte della scorsa settimana, la seconda settimana di proteste, l’Ayatollah Ali Khamenei ha ucciso centinaia di manifestanti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la spallata che serve per far cadere la Repubblica islamica

Leggi anche: Vacilla la Repubblica Islamica e Khamenei chiama all’unità l’Iran scosso dalle proteste

Leggi anche: Khamenei minaccia i manifestanti: "La Repubblica islamica non cederà"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ma se la Repubblica Islamica frana, cosa si prepara per l’Iran? (di L. Borsatti); La spallata cieca all’Iran; Iran, ecco perché gli interventi esterni rafforzano il regime; Rostami: «Il regime è al collasso Spallata finale grazie a Israele».

Il Riformista. . L'Occidente e la comunità internazionale devono far sentire la propria voce. Basta silenzi, basta imbarazzi, basta ambiguità: sosteniamo il popolo iraniano. Il nostro supporto è fondamentale per dare la spallata finale al regime tirannico di Khame - facebook.com facebook

Sto guardando le immagini drammatiche che arrivano dall’Iran. C’è sempre un misto di ammirazione e paura quando guardi un intero popolo che tenta di dare la spallata decisiva a un regime dittatoriale e sanguinario. Spero che il sacrificio serva a riconquista x.com