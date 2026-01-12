Iran la repressione si allarga | centinaia di morti e un Paese sommerso dal silenzio

In Iran, la repressione si intensifica mentre le proteste popolari continuano a crescere. Centinaia di persone hanno perso la vita e il Paese si trova immerso in un clima di silenzio e tensione. La volontà di manifestare si scontra con una risposta sempre più dura da parte delle autorità, evidenziando un conflitto interno che coinvolge l’intera società.

La protesta cresce e sfida apertamente il regime. Sempre più persone scendono in piazza, nonostante una repressione che giorno dopo giorno assume i contorni di una vera e propria guerra interna. Secondo la Human Rights Activists News Agency, i morti tra i manifestanti sarebbero almeno 490, ma il bilancio resta incerto e probabilmente sottostimato, come segnala anche la Fondazione Narges. Gli arresti avrebbero superato quota 10.600. Tra le forze di sicurezza iraniane si conterebbero almeno 48 vittime. In serata la televisione di Stato ha riferito dell'uccisione di un alto funzionario della sicurezza nell'est del Paese, attribuendo l'episodio ai dimostranti.

