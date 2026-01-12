Iran la fuga Riserve auree in volo verso Mosca Pronta anche l' evacuazione di Khamenei

Da quotidiano.net 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dallo scoppio della rivolta in Iran, si susseguono voli privati verso Mosca, segnalando una crescente fuga delle riserve e dei membri della leadership. La Russia si configura come punto di appoggio strategico, offrendo supporto tecnico e militare, mentre si preparano le operazioni di evacuazione di Khamenei e dei suoi collaboratori. Questa dinamica evidenzia un cambiamento significativo nella crisi iraniana, con implicazioni geopolitiche in evoluzione.

Roma, 12 gennaio 2026 - Via d'uscita, Mosca. Dall'inizio della rivolta si sono intensificati voli di aerei privati da Teheran verso la Russia, che offre alla dirigenza iraniana sostegno tecnico-militare e allo stesso tempo prepara l'evacuazione dell' ayatollah Ali Khamenei, dei familiari e assistenti. Secondo quanto scrive il Moscow Times, sono iniziati anche i trasporti di riserve auree a Mosca, come avvenuto con la caduta di Bashar al-Assad in Siria, volando sopra il Caucaso ed evitando gli spazi aerei controllati dalla Nato. Già nei giorni scorsi era circolata la notizia che la guida suprema iraniana sarebbe pronto a fuggire a Mosca, in Russia, se il regime iraniano dovesse crollare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

iran la fuga riserve auree in volo verso mosca pronta anche l evacuazione di khamenei

© Quotidiano.net - Iran, la fuga. “Riserve auree in volo verso Mosca”. Pronta anche l'evacuazione di Khamenei

Leggi anche: Tensioni in Iran, riserve auree in volo verso Mosca. Ghalibaf: "Siamo nemici degli Usa"

Leggi anche: Tensioni in Iran, riserve auree in volo verso Mosca. Ghalibaf: "Siamo nemici degli Usa". Convocati gli ambasciatori di Italia, Francia, Gb e Germania

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

iran fuga riserve aureeIran, la fuga. “Riserve auree in volo verso Mosca”. Pronta anche l'evacuazione di Khamenei - Il quotidiano britannico Times nei giorni scorsi aveva parlato di un’uscita insieme a una ventina di persone, tra familiari, compreso il figlio Mojtaba, e fedelissimi ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.