Iran la fuga Riserve auree in volo verso Mosca Pronta anche l' evacuazione di Khamenei

Dallo scoppio della rivolta in Iran, si susseguono voli privati verso Mosca, segnalando una crescente fuga delle riserve e dei membri della leadership. La Russia si configura come punto di appoggio strategico, offrendo supporto tecnico e militare, mentre si preparano le operazioni di evacuazione di Khamenei e dei suoi collaboratori. Questa dinamica evidenzia un cambiamento significativo nella crisi iraniana, con implicazioni geopolitiche in evoluzione.

Roma, 12 gennaio 2026 - Via d'uscita, Mosca. Dall'inizio della rivolta si sono intensificati voli di aerei privati da Teheran verso la Russia, che offre alla dirigenza iraniana sostegno tecnico-militare e allo stesso tempo prepara l'evacuazione dell' ayatollah Ali Khamenei, dei familiari e assistenti. Secondo quanto scrive il Moscow Times, sono iniziati anche i trasporti di riserve auree a Mosca, come avvenuto con la caduta di Bashar al-Assad in Siria, volando sopra il Caucaso ed evitando gli spazi aerei controllati dalla Nato. Già nei giorni scorsi era circolata la notizia che la guida suprema iraniana sarebbe pronto a fuggire a Mosca, in Russia, se il regime iraniano dovesse crollare.

Los Angeles, camion piomba sulla folla durante corteo pro-Iran: le urla e la fuga dei manifestanti x.com

Iran, regime al collasso: i manifestanti controllano piazze e quartieri. Ayatollah pronti alla fuga Leggi qui - https://www.ilriformista.it/iran-regime-al-collasso-i-manifestanti-controllano-piazze-e-quartieri-ayatollah-pronti-alla-fuga-495454/ - facebook.com facebook

