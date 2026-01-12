Iran Khamenei e l’ira contro Trump | Sarà rovesciato come Faraone e Reza
La protesta della società civile iraniana prosegue da tre settimane, con un crescente impatto sul paese. In questo contesto, le tensioni con le autorità si sono intensificate, evidenziando il malcontento diffuso. Tra le figure di rilievo, il leader Khamenei ha espresso duri commenti contro l’ex presidente Trump, evocando analogie storiche. La situazione rimane complessa, con un bilancio di conseguenze in continuo aggiornamento.
La protesta della società civile iraniana entra nella sua terza settimana e il bilancio continua ad aggravarsi. Secondo le organizzazioni non governative, i morti sarebbero almeno 544, mentre migliaia di manifestanti sarebbero stati arrestati nel corso della repressione. Un’ondata di violenza che sta isolando ulteriormente Iran sul piano internazionale e che rischia ora di trasformarsi in una crisi geopolitica di primo piano. Da Teheran è arrivato un avvertimento netto: se Washington dovesse colpire l’Iran, come ipotizzato dal presidente Donald Trump, Stati Uniti e Israele diventerebbero “obiettivi legittimi”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
