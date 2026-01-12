La protesta della società civile iraniana prosegue da tre settimane, con un crescente impatto sul paese. In questo contesto, le tensioni con le autorità si sono intensificate, evidenziando il malcontento diffuso. Tra le figure di rilievo, il leader Khamenei ha espresso duri commenti contro l’ex presidente Trump, evocando analogie storiche. La situazione rimane complessa, con un bilancio di conseguenze in continuo aggiornamento.

La protesta della società civile iraniana entra nella sua terza settimana e il bilancio continua ad aggravarsi. Secondo le organizzazioni non governative, i morti sarebbero almeno 544, mentre migliaia di manifestanti sarebbero stati arrestati nel corso della repressione. Un’ondata di violenza che sta isolando ulteriormente Iran sul piano internazionale e che rischia ora di trasformarsi in una crisi geopolitica di primo piano. Da Teheran è arrivato un avvertimento netto: se Washington dovesse colpire l’Iran, come ipotizzato dal presidente Donald Trump, Stati Uniti e Israele diventerebbero “obiettivi legittimi”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Iran, Khamenei e l’ira contro Trump: “Sarà rovesciato come Faraone e Reza”

Leggi anche: L’Iran spegne Internet per soffocare le proteste. Khamenei: «Non cediamo ai sabotatori. Trump? Sarà abbattuto come il Faraone» – Il video

Leggi anche: Proteste in Iran, Khamenei attacca Trump: “Un arrogante, verrà rovesciato. Noi non indietreggiamo”. Turkish cancella voli per Teheran

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Proteste in Iran, il procuratore di Khamenei: "Chi manifesta rischia la pena di morte" - Dal 28 dicembre del 2025 migliaia di persone sfilano per le strade di Teheran e delle principali città iraniane contro il regime degli ayatollah. today.it