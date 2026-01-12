Iran il regime mostra le piazze filogovernative mentre la repressione fa oltre 3.000 vittime

In Iran, il regime cerca di presentare un’immagine di unità attraverso le piazze filogovernative, mentre la repressione continua a causare numerose vittime. La situazione nel paese si caratterizza per una crescente instabilità e violenza, evidenziando le tensioni interne e le difficoltà di un governo che tenta di consolidare il proprio controllo in un contesto di crisi sociale ed economica.

La Repubblica islamica tenta di mostrare un Paese compatto mentre l’Iran attraversa una delle fasi più violente e instabili degli ultimi anni. Da oltre 84 ore la rete internet è bloccata su gran parte del territorio nazionale, mentre le proteste antigovernative, iniziate il 28 dicembre, proseguono senza sosta da due settimane. In questo contesto, la televisione di Stato iraniana ha trasmesso immagini di manifestazioni filogovernative in diverse città del Paese. La versione in lingua inglese dell’emittente pubblica, Press TV, ha diffuso sul proprio account X video in diretta che mostrano centinaia di persone sfilare con bandiere della Repubblica islamica a Zahedan, Rasht, Ilam, Arak e nella provincia settentrionale dell ’Azerbaigian. 🔗 Leggi su Panorama.it

