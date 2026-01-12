Iran cyberattacchi | proteste senza fine interviene Trump?

Da oltre due settimane, l'Iran è segnato da proteste diffuse contro il regime degli ayatollah, spesso seguite da repressioni violente. Le tensioni crescono e si susseguono, sollevando interrogativi sulla stabilità politica del paese. Recentemente, si parla anche di possibili interventi esterni, tra cui quelli degli Stati Uniti. In questo contesto, è importante analizzare gli sviluppi e le implicazioni di questa crisi in una prospettiva equilibrata e informata.

È da ben due settimane che l'Iran è animato da dure proteste contro il regime degli ayatollah. Proteste che finiscono sempre con una violenta repressione. Di qui la minaccia del presidente americano  Donald Trump di intervenire militarmente nel caso in cui la repressione contro i civili dovesse continuare e degenerare. Domani, martedì 13 gennaio, si terrà un briefing per decidere in che modo agiranno gli Usa. Una minaccia a cui Teheran ha già risposto: il presidente del parlamento iraniano ha avvertito che l'esercito americano e Israele saranno " bersagli legittimi " se l'America attaccherà la Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

