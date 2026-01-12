Iran cyberattacchi | proteste senza fine interviene Trump?

Da oltre due settimane, l'Iran è segnato da proteste diffuse contro il regime degli ayatollah, spesso seguite da repressioni violente. Le tensioni crescono e si susseguono, sollevando interrogativi sulla stabilità politica del paese. Recentemente, si parla anche di possibili interventi esterni, tra cui quelli degli Stati Uniti. In questo contesto, è importante analizzare gli sviluppi e le implicazioni di questa crisi in una prospettiva equilibrata e informata.

È da ben due settimane che l'Iran è animato da dure proteste contro il regime degli ayatollah. Proteste che finiscono sempre con una violenta repressione. Di qui la minaccia del presidente americano Donald Trump di intervenire militarmente nel caso in cui la repressione contro i civili dovesse continuare e degenerare. Domani, martedì 13 gennaio, si terrà un briefing per decidere in che modo agiranno gli Usa. Una minaccia a cui Teheran ha già risposto: il presidente del parlamento iraniano ha avvertito che l'esercito americano e Israele saranno " bersagli legittimi " se l'America attaccherà la Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran, "cyberattacchi": proteste senza fine, interviene Trump? Leggi anche: Trump interviene sulle proteste in Iran e ha un obiettivo Leggi anche: Iran in rivolta, Trump valuta le opzioni: cyberattacchi, sanzioni e possibile intervento militare La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Trump attaccherà l’Iran? Dall'azione militare (Il Pentagono frena) ai cyberattacchi, gli scenari; Iran, bagno di sangue nelle proteste: “Sparatorie di massa, almeno 2.000 morti”. Trump valuta l’attacco; Bagno di sangue sulle proteste in Iran. Trump valuta l’attacco; Proteste in Iran, più di 100 morti e 2.600 arresti. Teheran: «Se Usa attaccano colpiremo le loro basi». Iran, gli Usa preparano cyberattacchi contro il regime - L’amministrazione Trump starebbe valutando cyberattacchi contro l’Iran come risposta alla brutale repressione delle proteste in corso nel Paese. thesocialpost.it

Iran in rivolta, Trump valuta le opzioni: cyberattacchi, sanzioni e possibile intervento militare - La Casa Bianca prepara un briefing decisivo sulle proteste in Iran: sul tavolo cyberoperazioni, nuove sanzioni e l’ipotesi di un intervento militare, mentre Khamenei minaccia e Trump rivela contatti d ... panorama.it

Iran, ong: “Oltre 500 morti nelle proteste”. Trump: “Teheran vuole negoziare, si sta organizzando un incontro” - Il blocco di Internet a livello nazionale in Iran dura ormai da più di 84 ore, mentre continuano le proteste contro il regime scoppiate il 28 dicembre. ilfattoquotidiano.it

La tragedia di Crans-Montana con decine di vittime, tensioni geopolitiche tra Iran e Ucraina e preoccupante escalation di cyberattacchi che ha colpito La Poste in Francia. E oltre mille automobili bruciate per festeggiare il 2026. Le top news dalla Francia e dal - facebook.com facebook

#Iran Martedì alla Casa Bianca, briefing di Trump sulle opzioni di intervento, scrive il Wall Street Journal. Tra le ipotesi, cyber attacchi contro siti militari e civili iraniani, nuove sanzioni al regime, attacchi militari diretti. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.