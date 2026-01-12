Iran | Aperto un canale di comunicazione con gli Usa Il piano per uccidere Khamenei e le proteste | Oltre 500 morti

Il ministero degli Esteri iraniano ha confermato l'apertura di un canale di comunicazione con gli Stati Uniti, dopo le dichiarazioni di Donald Trump sulla possibilità di negoziati e incontri in fase di preparazione. La situazione in Iran resta complessa, tra piani di azioni contro la leadership e proteste che hanno causato oltre 500 vittime. La situazione rimane in evoluzione, con attentati, tensioni e tentativi di dialogo tra le due nazioni.

I canali di comunicazione tra Teheran e Washington restano aperti. A confermarlo è il ministero degli Esteri iraniano, dopo che nella notte Donald Trump aveva dichiarato che l'Iran aveva chiesto di avviare negoziati e che un incontro era in fase di preparazione. «Il canale di comunicazione tra il nostro ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, e l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti è attivo», ha dichiarato il portavoce Esmaeil Baghaei in un intervento trasmesso dalla televisione di Stato. L'inviato speciale di Trump sarebbe Steve Witkoff, come riportato da Iran International, che ricorda come quest'ultimo abbia già mantenuto contatti in passato.

Trump: “L’Iran ha chiesto di negoziare”. Teheran: ‘non cerchiamo la guerra ma siamo pienamente pronti a farla’ - Il ministro degli Esteri iraniano dichiara che è “aperto” un canale di comunicazione con un emissario Usa. msn.com

Iran: aperto canale comunicazione con inviato Usa per M.O. - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - agi.it

Plaudo all’iniziativa in programma domani a Milano a sostegno delle donne iraniane. Il sit-in in Piazza San Carlo (San Babila), a quanto mi ha riferito l’onorevole Grazia Di Maggio di FdI, è aperto alle donne di ogni schieramento politico: un segnale importante - facebook.com facebook

Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, domenica #11gennaio: #BancoBpm, le mosse del Créit Agricole; Bce verso l'ok a superare quota 20%. #Fisco, ricorsi record sulla tassa rifiuti. Scontro aperto in #Iran: proteste, vittime e arresti. #buonalettura #primap x.com

