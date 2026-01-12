Iran | Aperto un canale di comunicazione con gli Usa Il piano per uccidere Khamenei e le proteste | Oltre 500 morti

Il ministero degli Esteri iraniano ha confermato l'apertura di un canale di comunicazione con gli Stati Uniti, dopo le dichiarazioni di Donald Trump sulla possibilità di negoziati e incontri in fase di preparazione. La situazione in Iran resta complessa, tra piani di azioni contro la leadership e proteste che hanno causato oltre 500 vittime. La situazione rimane in evoluzione, con attentati, tensioni e tentativi di dialogo tra le due nazioni.

I canali di comunicazione tra Teheran e Washington restano aperti. A confermarlo è il ministero degli Esteri iraniano, dopo che nella notte Donald Trump aveva dichiarato che l’Iran aveva chiesto di avviare negoziati e che un incontro era in fase di preparazione. «Il canale di comunicazione tra il nostro ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, e l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti è attivo», ha dichiarato il portavoce Esmaeil Baghaei in un intervento trasmesso dalla televisione di Stato. L’inviato speciale di Trump sarebbe Steve Witkoff, come riportato da Iran International, che ricorda come quest’ultimo abbia già mantenuto contatti in passato. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

