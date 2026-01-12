Oggi, lunedì 12 gennaio, torna in streaming su Video Mediaset una nuova puntata di Io sono Farah. In questa occasione, la protagonista cerca di lasciare l’ospedale dopo i recenti eventi, tra cui l’attentato subìto da lei e Bade. La soap turca prosegue con le sue vicende, offrendo agli spettatori nuovi sviluppi e approfondimenti sui personaggi.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 12 gennaio – con la soap turca Io sono Farah. Nella puntata odierna Farah insiste per lasciare l’ospedale dopo l’attentato subito da lei e Bade. Tahir e’ convinto che dietro ci sia Benham, e cerca di costringere l’ambasciatore iraniano a contattare Behnam. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Io sono Farah, replica puntata del 12 gennaio in streaming | Video Mediaset

