Io sono Farah replica puntata del 12 gennaio in streaming | Video Mediaset
Oggi, lunedì 12 gennaio, torna in streaming su Video Mediaset una nuova puntata di Io sono Farah. In questa occasione, la protagonista cerca di lasciare l’ospedale dopo i recenti eventi, tra cui l’attentato subìto da lei e Bade. La soap turca prosegue con le sue vicende, offrendo agli spettatori nuovi sviluppi e approfondimenti sui personaggi.
