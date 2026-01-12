Io sono Farah Ali Galip muore? Cosa succede è sconvolgente

Nelle nuove puntate d i Io sono Farah su Canale 5 vediamo Tahir pronto a uccidere Ali Galip. Ma è così che il boss muore? Ci pensa Lekesiz a farlo fuori? In realtà, ciò che accade in seguito non è qualcosa che sicuramente il pubblico ha immaginato. Vi anticipiamo da subito che la trama legata al crudele boss finisce dalle prime puntate della seconda stagione della serie TV turca, quando tutto prende una piega differente con l’arrivo di Behnam, il primo marito iraniano di Farah. Ma vediamo insieme cosa accade ad Ali Galip. Anticipazioni Io sono Farah, chi uccide Ali Galip: come muore. Nelle prossime puntate italiane conosceremo Behnam, il primo marito di Farah, ovvero il padre di Kerimsah. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Io sono Farah, Ali Galip muore? Cosa succede è sconvolgente Leggi anche: Io Sono Farah, anticipazioni dal 22 al 26 dicembre 2025: Ali Galip fa uccidere il donatore per Kerim Leggi anche: Io sono Farah, anticipazioni stasera 5 dicembre 2025: proposta di matrimonio di Tahir, arrestato il figlio del boss Ali Galip La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Nella puntata di stasera di “Io sono Farah” Cihan si uccide davanti a Tahir e Mehmet; “Io sono Farah”, le trame dal 5 al 9 gennaio 2026; Io sono Farah, le anticipazioni dal 5 al 9 gennaio 2026; Io sono Farah, le trame dal 12 al 16 gennaio. Io Sono Farah, anticipazioni di oggi (lunedì 12 gennaio 2026): Farah vuole lasciare l’ospedale, Tahir stringe il cerchio su Behnam - Farah è viva, ma l’agguato che l’ha colpita insieme a Bade ha lasciato addosso a tutti una scossa che non si spegne. msn.com

