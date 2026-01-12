Investite dopo essere scese dal bus | tre quindicenni in ospedale a Pistoia

Tre ragazze di 15 anni sono state portate in ospedale a Pistoia dopo essere state investite da un’auto mentre scendevano dal bus nel primo pomeriggio del 12 gennaio. L’incidente si è verificato intorno alle 13:20 presso l’ospedale San Jacopo. Le giovani sono state assistite e sottoposte ai controlli medici necessari. Le circostanze dell’incidente sono al vaglio delle autorità.

Tre ragazze di 15 anni sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo di Pistoia dopo essere state travolte da un'auto nel primo pomeriggio del 12 gennaio, intorno alle 13:20. Alla guida del veicolo c'era un uomo di circa 80 anni, che si è fermato subito dopo l'impatto per prestare aiuto. L'incidente all'incrocio di Ponte alla Pergola. Secondo le prime ricostruzioni, l'episodio si è verificato in località Ponte alla Pergola, all'incrocio tra via del Malallevo e via del Crociale, in provincia di Pistoia. Le ragazze erano appena scese dall'autobus che le riportava a casa dopo la scuola e stavano camminando lungo il marciapiede quando, per cause ancora in fase di accertamento, sono state investite da un'utilitaria.

