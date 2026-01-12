Investita in via Veneto ad Arezzo Grave una donna di 48 anni

Una donna di 48 anni è stata investita questa sera, 12 gennaio, in via Vittorio Veneto ad Arezzo. Le sue condizioni sono considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e avviare le procedure di emergenza. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

