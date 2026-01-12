Intossicazione da monossido durante una festa per bambini | 20 persone in ospedale a Genova

Durante una festa per bambini a Genova, venti persone, tra cui diciassette bambini e tre adulti, sono state ricoverate in ospedale a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. L’incidente ha coinvolto il pronto soccorso dell’Istituto Gaslini e dell’Ospedale San Martino, evidenziando l’importanza di prestare attenzione alla sicurezza degli ambienti domestici durante eventi pubblici o privati.

Venti persone, tra cui diciassette bambini e tre adulti, sono state trasportate al pronto soccorso dell' Istituto Gaslini e dell' ospedale San Martino di Genova dopo un episodio di intossicazione da monossido di carbonio. I minori hanno un'età compresa tra i tre mesi e i dieci anni. Secondo i primi accertamenti, l'origine del problema sarebbe da ricondurre al malfunzionamento di una stufa installata in una sala utilizzata da un ente religioso in via Gio Batta Roggerone, nel quartiere di Rivarolo, dove in quel momento era in corso una festa. Bambini e genitori ancora ricoverati, ma fuori pericolo.

