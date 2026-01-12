Interventi di ripristino dopo i danni delle alluvioni e nuovi servizi per le scuole Fontanelle e Mimosa

Il Comune di Riccione ha avviato interventi di ripristino e miglioramento delle strutture scolastiche di Fontanelle e Mimosa, colpite dalle recenti alluvioni. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza e la piena funzionalità degli edifici, offrendo così un ambiente più adeguato per gli studenti e il personale scolastico. Le opere sono programmate nelle prossime settimane e rappresentano un passo importante nel processo di ripristino delle infrastrutture educative del territorio.

Il Comune di Riccione ha programmato per le prossime settimane una serie di interventi strutturali volti a restituire piena funzionalità a due importanti plessi scolastici del territorio. Il progetto riguarda le scuole Fontanelle di viale Capri e Mimosa di viale Castrocaro, che necessitano di.

