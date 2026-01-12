Inter prima offerta per Mlacic | mossa sul futuro

L’Inter ha presentato la prima offerta ufficiale all’Hajduk Spalato per il giovane centrale Branimir Mlacic, nato nel 2007. Questa mossa evidenzia l’interesse del club nei confronti di un talento emergente, con l’obiettivo di rafforzare il settore giovanile e pianificare il futuro. La trattativa rappresenta un passo importante per la crescita della squadra e l’investimento sui giovani prospetti.

Accelerata sul fronte giovani in casa Inter. I nerazzurri hanno presentato la prima offerta ufficiale all’ Hajduk Spalato per Branimir Mlacic, centrale classe 2007. La proposta si aggira attorno ai 5 milioni di euro. La strategia è già definita: acquisto immediato del cartellino e prestito in Croazia per consentire al giocatore di proseguire il percorso di crescita con continuità. Nonostante l’età, Mlacic è già un punto fermo dell’Hajduk: 18 presenze stagionali e 2 assist, numeri che hanno convinto l’Inter ad anticipare la concorrenza e muoversi ora sul mercato del futuro. La trattativa è avviata. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

