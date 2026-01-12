Inter Napoli un’altra vittoria mancata | il successo negli scontri diretti manca dalla seconda stella Trend negativo

L’Inter non riesce a ottenere una vittoria negli scontri diretti con le principali rivali, tra cui Napoli, Milan e Juventus. La gara contro il Napoli si è conclusa con un pareggio 2-2, prolungando un trend negativo che ha impedito alla squadra di conquistare quella seconda stella che rappresenterebbe un traguardo importante. La mancanza di successi diretti evidenzia alcune difficoltà nell’affrontare le big del campionato.

Inter News 24 Inter Napoli finisce 2-2, i nerazzurri sono vittima di una vera e propria maledizione negli scontri diretti con Milan, Juventus e Napoli. Il posticipo di San Siro tra l’ Inter e il Napoli si è concluso con un pareggio che lascia l’amaro in bocca alla tifoseria meneghina. La squadra guidata da Cristian Chivu, l’ex difensore romeno protagonista dello storico Triplete del 2010 e oggi chiamato a guidare il gruppo dalla panchina, non è riuscita a scardinare il muro eretto dai partenopei. Dall’altra parte, il Napoli di Antonio Conte, il tecnico leccese noto per la sua maniacale cura della fase difensiva e la sua capacità di motivatore, ha confermato una solidità che ha imbrigliato le manovre nerazzurre. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Napoli, un’altra vittoria mancata: il successo negli scontri diretti manca dalla seconda stella. Trend negativo Leggi anche: Teotino avvisa l’Inter: «Deve cambiare il trend negli scontri diretti! E sul Bologna penso questo» Leggi anche: Inter, zero punti negli scontri diretti ma una maturità nuova: il derby racconta un’altra squadra Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Quando si gioca Inter - Napoli? - Napoli: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Inter-Napoli 2-2: McTominay tiene a galla gli azzurri, ma Chivu resta a +4 - Non è solo una partita: è una sfida di nervi, tattica e ambizione tra le due squadre che hanno ... ilmattino.it

DIRETTA/ Inter Napoli (risultato finale 2-2): pareggia McTominay! (11 gennaio 2026) - Diretta Inter Napoli streaming video tv, oggi domenica 11 gennaio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live del big- ilsussidiario.net

Le pagelle di Inter-Napoli: Lautaro opaco, McTominay leader azzurro x.com

Serie A, la classifica dopo Inter-Napoli 2-2 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.