Inter-Napoli rosso a Conte dopo il rigore | ora il tecnico rischia la squalifica

Durante la partita tra Inter e Napoli, è emerso un episodio di tensione tra le due squadre, culminato con un cartellino rosso a Conte dopo un rigore contestato. Questo episodio ha acceso le polemiche e potrebbe comportare conseguenze disciplinari per il tecnico nerazzurro. La partita si è distinta non solo per l’aspetto sportivo, ma anche per il nervosismo in campo e in panchina, suscitando attenzione e discussioni tra gli appassionati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’episodio che ha fatto esplodere la protesta. La partita tra Inter e Napoli è stata segnata anche dal nervosismo in panchina. L’episodio chiave arriva nel secondo tempo, con il punteggio sull’ 1-1, quando, dopo l’intervento del VAR, l’arbitro Doveri assegna un calcio di rigore all’Inter per un pestone di Rrahmani su Mkhitaryan. Una decisione che ha fatto scattare la furia di Antonio Conte, allenatore del Napoli. La reazione di Conte e il cartellino rosso. Il tecnico azzurro ha reagito in modo esplosivo: si è avvicinato in modo aggressivo al quarto uomo Colombo, ha calciato un pallone verso la curva e ha urlato più volte “Vergognatevi”, prima a bordo campo e poi mentre si dirigeva verso gli spogliatoi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Inter-Napoli, rosso a Conte dopo il rigore: ora il tecnico rischia la squalifica Leggi anche: Cosa rischia Antonio Conte dopo la sceneggiata per il rigore in Inter-Napoli: c’è il caso Allegri Leggi anche: Caos in Inter-Napoli, rigore per i nerazzurri e rosso per Conte: cosa è successo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Rigore per l'Inter, Conte esplode. Dopo il rosso urla al quarto uomo: Vergognatevi!; Conte è una furia per il rigore all'Inter: il gesto e la frase urlata dopo l'espulsione; Vergognatevi, vergognatevi tutti: Conte perde la testa e viene espulso da Doveri; Inter-Napoli, il risultato LIVE. Furia Napoli: il rosso ad Antonio Conte può costare tantissimo - Il tecnico degli azzurri è stato espulso per le proteste dopo il rigore assegnato all'Inter nel big match di San Siro. msn.com

Antonio Conte risolve Inter-Napoli attaccandosi al fratello Gianluca e alla balaustra, ma rischia grosso per il rosso - L'allenatore del Napoli Antonio Conte espulso ha raggiunto ed è rimasto con suo fratello Gianluca, il suo braccio destro, chi è ... sport.virgilio.it

Inter, proteste per un mancato rosso al Napoli: l’analisi dell’episodio non lascia dubbi - Non sono mancate le proteste in casa Inter per un possibile rosso a Juan Jesus per una gamba molto alta su Marcus Thuram. spaziointer.it

INTER, rigore per colpa del BONIFICO in RITARDO? ?

Il programma dei recuperi di Serie A: in settimana scendono in campo Inter, Milan, Napoli e Bologna - facebook.com facebook

Le pagelle di Inter-Napoli: Lautaro opaco, McTominay leader azzurro x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.