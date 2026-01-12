Inter Napoli rammarico in casa nerazzurra! Allungo fallito ma Chivu può sorridere per un motivo Il punto
L’Inter esce con rammarico dalla sfida contro il Napoli, dopo aver fallito l’allungo in classifica. La squadra nerazzurra mantiene comunque un motivo di sollievo, grazie a un calendario favorevole nelle prossime settimane. Nonostante la maledizione degli scontri diretti, il punto conquistato permette all’Inter di continuare a credere nel proprio cammino, mantenendo aperte le possibilità di raggiungere gli obiettivi stagionali.
Inter News 24 Inter Napoli, nonostante l’allungo fallito e la maledizione degli scontri diretti che prosegue Chivu può ora sorridere per un calendario morbido. Finisce in parità il super posticipo del Meazza, un 2-2 pirotecnico che lascia l’amaro in bocca soprattutto a Cristian Chivu. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha sciupato per ben due volte il vantaggio e la possibilità di tentare la fuga scudetto, ritrovandosi raggiunta da un Napoli mai domo. Se i tre punti avrebbero significato un pesantissimo +7 sui campioni in carica, il pareggio mantiene il gruppo di testa compatto e rimanda i sogni di gloria. 🔗 Leggi su Internews24.com
