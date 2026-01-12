Inter-Napoli moviola Cesari | Rigore corretto Conte rischia due turni

Dopo la gara tra Inter e Napoli, si riaccendono le discussioni sull’arbitraggio. Graziano Cesari, ospite di Pressing, analizza l’episodio che ha determinato il rigore concesso all’Inter e l’espulsione di Antonio Conte, evidenziando le motivazioni che sostengono la correttezza del rigore e le possibili conseguenze disciplinari per l’allenatore. La vicenda solleva nuovamente il tema delle decisioni arbitrali e delle loro ripercussioni nel calcio di oggi.

Scoppia il caso arbitrale dopo Inter-Napoli. A Pressing Graziano Cesari ricostruisce l’episodio chiave che ha portato al rigore per l’ Inter e all’espulsione di Antonio Conte. “Doveri in campo non vede lo step on foot di Rrahmani su Mkhitaryan, viene quindi chiamato al VAR e dopo 18 secondi arriva la decisione definitiva”, spiega Cesari. “Il difensore tocca il centrocampista dopo che aveva già calciato il pallone: è una situazione codificata e protocollata in tutto il mondo”. Poi l’affondo sulla reazione del tecnico azzurro: “Conte sa perfettamente che è una regola codificata e per questo non mi piace come ha reagito. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter-Napoli, moviola Cesari: “Rigore corretto, Conte rischia due turni” Leggi anche: Inter Napoli, la moviola di Cesari e il messaggio a Conte. La spiegazione sul rigore Leggi anche: Moviola Bologna Inter, era rigore su Bonny? Il parere di Cesari Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Inter-Napoli, moviola: dubbi sul rigore, cosa rischia Conte, graziato Juan Jesus; Pressing: La moviola di Napoli-Verona: mano di Hojlund, giusto annullare il gol Video; Highlights Serie A: Inter-Napoli 2-2: gli highlights Video; La moviola di Cesari: Ostigard-Fullkrug come Rrhamani-Mkhitaryan. La moviola di Inter-Napoli: giusto il rigore su Mkhitaryan? - L'ex arbitro Graziano Cesari esamina l'episodio chiave della partita e la reazione di Antonio Conte, che rischia due turni. sportmediaset.mediaset.it INTER, rigore per colpa del BONIFICO in RITARDO? ? Che ritardo clamoroso su questo social. Bastoni non può incitare lo stadio in un Inter-Napoli Paragonano contatto Ostigard-Fullkrug a Mkhitaryan-Rrhamani. Eppure le immagini sono chiare. Ostigard colpisce pallone, Rrahamani no Dicono che il rigore è giust x.com La scia di polemiche che si porterà dietro Inter-Napoli non avrà fine presto. E la prima benzina sul fuoco l'ha gettata proprio l'MVP della partita Scott McTominay, autore di una prestazione sensazionale, con queste dichiarazioni a caldo ai microfoni di DAZN. # - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.