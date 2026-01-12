Inter-Napoli McTominay on fire | Provate a togliere i big all’Inter poi vediamo

Nel confronto tra Inter e Napoli, terminato 2-2, spicca la prova di Scott McTominay, autore di una doppietta. L’interista ha contribuito in modo determinante al risultato, raggiungendo i nerazzurri per due volte e siglando il pareggio finale. La sua prestazione evidenzia l’importanza dei singoli nel contesto di una partita equilibrata e appassionante, offrendo spunti di riflessione sulla forza collettiva delle due squadre.

Inter-Napoli si chiude 2-2 nel segno di Scott McTominay. Lo scozzese segna una doppietta e raggiunge per due volte i nerazzurri, chiudendo poi il match col suo secondo gol. Il centrocampista non è solo 'on fire' in campo ma anche fuori. Le sue parole ai microfoni di DAZN. McTominay nel post-partita: "Noi senza tanti big, toglieteli all'Inter e poi vediamo". Scott McTominay ha parlato a DAZN dopo Inter-Napoli. Le sue parole. McTominay dopo Inter-Napoli ai microfoni di DAZN "Provate a togliere i big all'Inter" " Tutti hanno dato ogni singola goccia di sudore, non cediamo di un millimetro. Ci siamo presentati senza Anguissa, Gilmour, Lukaku, De Bruyne, Neres.

Napoli, McTominay: "A San Siro con tante assenze: provate a togliere i big all'Inter..." - Il centrocampista del Napoli Scott McTominay ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo dell’Inter chiusa sul 2- tuttomercatoweb.com

Inter – Napoli 2-2 cronaca e highlights: McTominay riacciuffa Chivu, pari nello scontro scudetto! – VIDEO - 2 cronaca e highlights: i nerazzurri vanno avanti due volte ma lo scozzese è ancora l’uomo di Conte. generationsport.it

Inter-Napoli: 2-2, pareggio di #McTominay al minuto 81'! Ancora lo scozzese facebook

Antonio Conte non parla dopo #InterNapoli, al suo posto Stellini: "Settimana complicata, dopo le espulsioni il mister ha deciso di non venire" x.com

