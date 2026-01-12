Inter-Napoli le pagelle | McTominay è l' incubo dei nerazzurri
Analisi e valutazioni dei protagonisti di Inter-Napoli 2-2. Le pagelle mettono in luce le prestazioni dei giocatori, evidenziando le ambizioni e le difficoltà di entrambe le squadre. McTominay si distingue come elemento decisivo per i nerazzurri, mentre altri giocatori mostrano qualità e limiti. Una panoramica obiettiva per comprendere meglio l’andamento della partita e i principali interpreti sul campo.
Le pagelle di Inter-Napoli 2-2:Milinkovic Savic 6.5Beukema 5.5, Rrahmani 5.5, Juan Jesus 6Di Lorenzo 5.5, Lobotka 6, McTominay 7.5, Spinazzola 6.5Politano 6, Hojlund 7, Elmas 6.5Lang 6.5, Mazzocchi svConte 6.5Doveri 5.5IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY: McTominay. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it
