Inter-Napoli la sfida scudetto finisce in parità McTominay | Togliete a loro i migliori come a noi e vediamo

Inter-Napoli si conclude con un pareggio 2-2 in una partita intensa a San Siro, mantenendo inalterate le posizioni in classifica delle due squadre. La sfida, tra le principali candidate allo scudetto, ha evidenziato equilibrio e livello competitivo tra le formazioni. McTominay ha commentato la partita, sottolineando le differenze che possono influenzare le prestazioni delle squadre. Una partita che conferma l’equilibrio della corsa al titolo di questa stagione.

La sfida scudetto invernale tra Napoli e Inter finisce 2 a 2 in un San Siro elettrico. Le due squadre, considerate le favorite per il campionato, danno spettacolo e muovono di poco la loro classifica dopo una gara giocata ad alta intensità. Per l'Inter, che rimane in testa, è il primo pareggio in Serie A quest'anno. I nerazzurri salgono a 43 punti e restano quattro misure sopra i partenopei campioni in carica, che ora si trovano a 39 punti. Appaiati alla Roma di Gasperini, gli azzurri – come l'Inter con una partita in meno da recuperare in settimana – potrebbero essere raggiunti dalla Juventus impegnata con la Cremonese stasera.

