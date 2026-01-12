Inter-Napoli il commento di De Laurentiis | Cosa avremmo fatto con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione?
Dopo la partita tra Inter e Napoli, Aurelio De Laurentiis ha commentato la prestazione della squadra, evidenziando le assenze di nove giocatori durante la stagione. Il presidente azzurro ha espresso apprezzamento per l'impegno del team a San Siro, sottolineando le difficoltà affrontate e il valore della prestazione. La riflessione si concentra sulle sfide superate e sul potenziale del Napoli, anche in assenza di numerosi elementi chiave.
Aurelio De Laurentiis esalta la prestazione del suo Napoli a San Siro. Il patron azzurro è tornato a ‘twittare’ nel post partita del match contro l'Inter.“Bellissima partita! Napoli favoloso. Con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione, cosa avrebbe fatto il Napoli finora?”, si. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: De Laurentiis esulta dopo Inter Napoli ma…: «Con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione, cosa avrebbe fatto il Napoli finora?»
Leggi anche: De Laurentiis: “Con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione, cosa avrebbe fatto il Napoli finora?”
Inter-Napoli, segui la diretta; Inter-Napoli, il risultato LIVE; Inter-Napoli, è un pari spettacolo: McTominay riprende due volte Chivu; Inter-Napoli 2-2, Stellini: Rigore? Non commento. Dimostrato grande carattere e personalità.
Inter-Napoli, diretta Serie A: San Siro si gela, è pari! Tutte le dichiarazioni - I nerazzurri ospitano i campioni d’Italia in carica per la 20ª giornata di campionato. tuttosport.com
Inter-Napoli 2-2: McTominay tiene a galla gli azzurri, ma Chivu resta a +4 - Non è solo una partita: è una sfida di nervi, tattica e ambizione tra le due squadre che hanno ... ilmattino.it
Inter-Napoli 2-2, De Laurentiis: «Bellissima partita, Napoli favoloso» - Arriva anche dopo il pareggio del suo Napoli a San Siro il consueto tweet di Aurelio De Laurentiis. ilmattino.it
"Vergognatevi, vergognatevi" Inter - Napoli, è successo di tutto a San Siro: https://fanpa.ge/UcJVN facebook
Perché Conte non si è presentato in tv dopo #InterNapoli: Diletta Leotta ci resta male x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.