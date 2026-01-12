Inter-Napoli il commento di De Laurentiis | Cosa avremmo fatto con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione?

Da napolitoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Inter e Napoli, Aurelio De Laurentiis ha commentato la prestazione della squadra, evidenziando le assenze di nove giocatori durante la stagione. Il presidente azzurro ha espresso apprezzamento per l'impegno del team a San Siro, sottolineando le difficoltà affrontate e il valore della prestazione. La riflessione si concentra sulle sfide superate e sul potenziale del Napoli, anche in assenza di numerosi elementi chiave.

Aurelio De Laurentiis esalta la prestazione del suo Napoli a San Siro. Il patron azzurro è tornato a ‘twittare’ nel post partita del match contro l'Inter.“Bellissima partita! Napoli favoloso. Con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione, cosa avrebbe fatto il Napoli finora?”, si. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: De Laurentiis esulta dopo Inter Napoli ma…: «Con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione, cosa avrebbe fatto il Napoli finora?»

Leggi anche: De Laurentiis: “Con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione, cosa avrebbe fatto il Napoli finora?”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Inter-Napoli, segui la diretta; Inter-Napoli, il risultato LIVE; Inter-Napoli, è un pari spettacolo: McTominay riprende due volte Chivu; Inter-Napoli 2-2, Stellini: Rigore? Non commento. Dimostrato grande carattere e personalità.

Inter-Napoli, diretta Serie A: San Siro si gela, è pari! Tutte le dichiarazioni - I nerazzurri ospitano i campioni d’Italia in carica per la 20ª giornata di campionato. tuttosport.com

inter napoli commento deInter-Napoli 2-2: McTominay tiene a galla gli azzurri, ma Chivu resta a +4 - Non è solo una partita: è una sfida di nervi, tattica e ambizione tra le due squadre che hanno ... ilmattino.it

inter napoli commento deInter-Napoli 2-2, De Laurentiis: «Bellissima partita, Napoli favoloso» - Arriva anche dopo il pareggio del suo Napoli a San Siro il consueto tweet di Aurelio De Laurentiis. ilmattino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.