Inter-Napoli il commento di De Laurentiis | Cosa avremmo fatto con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione?

Dopo la partita tra Inter e Napoli, Aurelio De Laurentiis ha commentato la prestazione della squadra, evidenziando le assenze di nove giocatori durante la stagione. Il presidente azzurro ha espresso apprezzamento per l'impegno del team a San Siro, sottolineando le difficoltà affrontate e il valore della prestazione. La riflessione si concentra sulle sfide superate e sul potenziale del Napoli, anche in assenza di numerosi elementi chiave.

Inter-Napoli 2-2, De Laurentiis: «Bellissima partita, Napoli favoloso» - Arriva anche dopo il pareggio del suo Napoli a San Siro il consueto tweet di Aurelio De Laurentiis. ilmattino.it

"Vergognatevi, vergognatevi" Inter - Napoli, è successo di tutto a San Siro: https://fanpa.ge/UcJVN facebook

Perché Conte non si è presentato in tv dopo #InterNapoli: Diletta Leotta ci resta male x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.