L'arbitro Doveri ha diretto l'Inter-Napoli in modo complessivamente solido, ricevendo approvazioni per la sua gestione. Tuttavia, un errore decisivo ha influenzato l'esito della partita, lasciando un’impressione di incompletezza nel giudizio complessivo. Un episodio che, pur non penalizzando complessivamente l'arbitraggio, rimane un elemento rilevante nel valutare la partita.

Una direzione di gara complessivamente solida, ma segnata da un episodio che pesa nel giudizio finale. L’arbitraggio . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Inter-Napoli, Doveri promosso ma pesa un errore decisivo

Leggi anche: Hellas-Inter, promosso Doveri: “Giusto solo giallo a Bisseck”

Leggi anche: Benitez e Inter-Napoli: «Non sarà decisiva, ma pesa tantissimo»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

McTominay riprende due volte l'Inter: 2-2 tra il Napoli e la capolista; Arbitri, Sozza verso lo stop per uno o due turni. Promosso Marchetti; Inter-Napoli, arbitra Doveri (bis dopo Napoli-Inter 2025) - Precedenti e polemiche; Napoli-Hellas Verona: Rocchi valuta positivamente l'operato di arbitro e Var.

Inter-Napoli, moviola: Doveri sbaglia sul rigore, è step on foot netto. Juan Jesus rischia… - Il quotidiano promuove la direzione arbitrale di Daniele Doveri (6). msn.com