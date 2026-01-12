Inter-Napoli Conte non parla nel post partita Stellini | Il rigore? Passerei oltre Veniamo da una settimana difficile
Dopo la partita tra Inter e Napoli, Antonio Conte ha scelto di non rilasciare dichiarazioni nel post partita. Stellini, invece, ha commentato l'episodio del rigore, preferendo non soffermarsi troppo, evidenziando le difficoltà della settimana appena trascorsa. La sfida si è conclusa con un pareggio, segnato anche dall'espulsione di un giocatore e dal rigore trasformato da Calhanoglu, che ha momentaneamente portato avanti i nerazzurri.
Ha lasciato il campo a causa di un'espulsione dopo il rigore assegnato all'Inter e poi trasformato da Calhanoglu, che è valso il momentaneo 2-1 per i nerazzurri, poi raggiunti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Napoli Inter, Marotta durissimo nel post partita a Dazn: «La mia presenza è semplicemente un contributo. Rigore nato dall’assistente, Rocchi ci parla di rigorini. Serve chiarezza! Su Conte e Lautaro…»
Leggi anche: Napoli, Stellini dopo il 2-2 con l’Inter: «Passiamo oltre il rigore. Conte non è venuto a parlare? Lo ha fatto anche altre volte…»
Conte non parla dopo Inter-Napoli: cosa è successo e tutte le reazioni live; Inter-Napoli, Conte non parla ma intanto perde Neres e può crollare: cos'è successo; Inter-Napoli, Conte e Marotta sempre storie tese: il gioco delle parti; Chivu: “Stimo Conte, Inter-Napoli può indirizzare la stagione. E basta parlare di arbitri”.
Inter-Napoli, Conte non parla nel post partita. Stellini: «Il rigore? Passerei oltre. Veniamo da una settimana difficile» - Ha lasciato il campo a causa di un'espulsione dopo il rigore assegnato all'Inter e poi trasformato da Calhanoglu, che è valso il momentaneo 2- msn.com
Conte non parla dopo Inter-Napoli: cosa è successo e tutte le reazioni - L'allenatore azzurro, espulso per proteste a San Siro al 71', ha deciso di non rilasciare dichiarazioni. corrieredellosport.it
Napoli, Stellini parla al posto di Conte: "Non commento il rigore, pensiamo alla prova" - Il vice di Conte al Napoli Cristian Stellini ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo dell’Inter chiusa sul 2- tuttomercatoweb.com
Inter-Napoli: 2-2, pareggio di #McTominay al minuto 81'! Ancora lo scozzese facebook
La classifica di Serie A dopo Inter-Napoli 2-2 x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.