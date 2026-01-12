Inter-Napoli Conte non parla nel post partita Stellini | Il rigore? Passerei oltre Veniamo da una settimana difficile

Dopo la partita tra Inter e Napoli, Antonio Conte ha scelto di non rilasciare dichiarazioni nel post partita. Stellini, invece, ha commentato l'episodio del rigore, preferendo non soffermarsi troppo, evidenziando le difficoltà della settimana appena trascorsa. La sfida si è conclusa con un pareggio, segnato anche dall'espulsione di un giocatore e dal rigore trasformato da Calhanoglu, che ha momentaneamente portato avanti i nerazzurri.

Ha lasciato il campo a causa di un'espulsione dopo il rigore assegnato all'Inter e poi trasformato da Calhanoglu, che è valso il momentaneo 2-1 per i nerazzurri, poi raggiunti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

