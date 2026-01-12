Inter-Napoli Conte non parla nel post partita Stellini | Il rigore? Passerei oltre Veniamo da una settimana difficile

Dopo la partita tra Inter e Napoli, Antonio Conte ha scelto di non rilasciare dichiarazioni nel post partita. Stellini, invece, ha commentato l'episodio del rigore, preferendo non soffermarsi troppo, evidenziando le difficoltà della settimana appena trascorsa. La sfida si è conclusa con un pareggio, segnato anche dall'espulsione di un giocatore e dal rigore trasformato da Calhanoglu, che ha momentaneamente portato avanti i nerazzurri.

Conte non parla dopo Inter-Napoli: cosa è successo e tutte le reazioni - L'allenatore azzurro, espulso per proteste a San Siro al 71', ha deciso di non rilasciare dichiarazioni. corrieredellosport.it

Napoli, Stellini parla al posto di Conte: "Non commento il rigore, pensiamo alla prova" - Il vice di Conte al Napoli Cristian Stellini ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo dell’Inter chiusa sul 2- tuttomercatoweb.com

Inter-Napoli: 2-2, pareggio di #McTominay al minuto 81'! Ancora lo scozzese facebook

La classifica di Serie A dopo Inter-Napoli 2-2 x.com

