Inter-Napoli accusa pesantissima al VAR | Hanno rischiato di decidere il campionato!

Nel match tra Inter e Napoli, le decisioni del VAR hanno sollevato molte polemiche, con accuse di aver influenzato pesantemente l’esito della partita. Il confronto, terminato 2-2 a San Siro, ha evidenziato ancora una volta l’importanza delle valutazioni arbitrarie in una sfida così cruciale per la corsa allo scudetto. Un incontro che ha messo in luce le tensioni e le discussioni sul ruolo del video assistant referee nel calcio di alto livello.

Il big match Scudetto tra Inter e Napoli non ha sicuramente deluso le aspettative. A San Siro i nerazzurri e i campioni d’Italia hanno dato spettacolo, dando vita ad uno spumeggiante 2-2 e dimostrando di essere le due squadre più forti della Serie A. A far da contorno alla gara ci sono state le immancabili polemiche arbitrarli. L’episodio principale riguarda il rigore assegnato all’Inter, che ha mandato su tutte le furie Antonio Conte. Nelle scorse ore è arrivata un’ulteriore accusa da parte di Michele Criscitiello nei confronti del VAR. Criscitiello ci va giù pesante: “Quello di Milano non è mai rigore”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

